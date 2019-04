Kritiek op autospiegelselfie Famke Louise

Famke plaatste het kiekje in haar Instagram Stories. Te zien is dat ze minstens 100 kilometer per uur rijdt, tegelijkertijd belt én een foto maakt in het spiegeltje van de zonneklep.

Ⓒ Instagram Stories

„What could possibly go wrong”, vraagt iemand zich af. Een ander stelt dat Famke een voorbeeld is voor haar fans en dat ze zulke stunts niet zou moeten uitvoeren en al helemaal niet online gooien.