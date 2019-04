Carlo krijgt Beau en Robert op hoge hakken

Onder anderen Beau (links), Robert (tweede van links) en Herman (tweede van rechts) zullen zaterdag in De TV Kantine hun opwachting maken als dragqueen. Ⓒ Laura Oldenbroek

ROBERT TEN BRINK is zijn nieuwe, vierjarig contract bij RTL opmerkelijk begonnen: op hakken! En hij niet alleen. CARLO BOSZHARD verleidde ook BEAU VAN ERVEN DORENS en HERMAN DEN BLIJKER tot een travestie-act die morgen te zien is in de Koningsdagspecial van De TV Kantine.