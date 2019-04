Koningin Elizabeth bedroefd over dood Jean

Koningin Elizabeth (93) kende Jean (98) al heel lang en heel goed. Hij was in 1947 aanwezig bij haar huwelijk en was vaak bij de officiële viering van haar verjaardag, Trooping the Colour. Dit vanwege zijn erefunctie bij de Irish Guards. Elizabeth en Jean kwamen elkaar in 2014 nog tegen bij de 70ste herdenking van de geallieerde landingen in Normandië. Jean had daar als Brits militair aan deelgenomen, al landde hij niet op D-Day maar vijf dagen later op 11 juni.

„Ik was enorm bedroefd toen ik hoorde van de dood van uw vader, groothertog Jean, die uw land zo goed heeft gediend en zoveel jaren. Ik heb zeer goede herinneringen aan uw vader, ook uit de tijd die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog doorbracht in het Verenigd Koninkrijk”, schreef de Queen aan groothertog Henri.

Irish Guards

„Zoals u weet, bood hij zich aan bij het Britse leger omdat hij graag wilde bijdragen aan de bevrijding van zijn land. Hij diende met onderscheiding in de Irish Guards, waarvan hij later ’Kolonel van het regiment’ zou worden”, vervolgde Elizabeth. ’Kolonel van het regiment’ is een Britse erefunctie die groothertog Jean van 1984 tot aan 2000 bekleedde.

„Uw vader zal enorm gemist worden, zowel binnen als buiten Luxemburg. Prins Philip en ik bieden Uwe Koninklijke Hoogheid en de inwoners van het Groothertogdom Luxemburg onze diepste gevoelens van medeleven aan”, besloot de koningin haar schrijven.