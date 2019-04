P!nk en man Carey al 17 jaar in therapie

„Carey en ik komen allebei uit gebroken gezinnen en dus hebben we geen enkel voorbeeld gekregen van hoe je een gezin bij elkaar houdt, laat staan zo’n maf gezin als wij vormen met onze kinderen. Er bestaat geen boek waarin staat wat je moet doen”, aldus P!nk.

„De enige reden dat wij nog steeds bij elkaar zijn is vanwege de therapie. Want hij spreekt Pools, ik Italiaans en onze dochter spreekt beide talen, bij wijze van spreken. Kortom, we spreken elkaars taal niet. Daarom werkt therapie heel erg goed voor ons. Ik hoop dat het taboe rondom mentale gezondheid verdwijnt, het is tegenwoordig gelukkig al een stuk beter dan vroeger. De jongere generatie van nu kampt met veel stress en de bijbehorende angsten. Ik denk dat het goed is dat we hier openlijk over spreken, zodat mensen zich gesterkt voelen ook hun emoties te uiten.”

