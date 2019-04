Dochters Denise Richards krijgen ’filmarrest’

„Ze weten ervan, maar ik wil niet dat ze het zien. Ik heb hen gezegd dat ik het niet zou waarderen als ze dat wel zouden doen en dat ik ze bovendien nog veel te jong vind om überhaupt naar dat soort dingen te kijken. Maar het is iets dat ik gedaan heb omdat ik het filmscript goed vond en mezelf creatief vond”, aldus Denise.

Richards’ dochters Sam (14) en Lola (13) kreeg ze samen met haar ex-man Charlie Sheen. Haar 7-jarige dochter Eloise adopteerde ze nadat ze van Sheen gescheiden was.

De actrice is tegenwoordig te zien in de reallife soap The Real Housewives of Beverly Hills en heeft daarnaast ook een rol in de soapserie The Bold & The Beautiful.