Nieuwe single Taylor Swift heet ’ME!’

„Hi guys! Het is bijna 26 april en dat betekent dat mijn nieuwe single uitkomt. De geweldig getalenteerde Brendon Urie van Panic At The Disco zal hierop ook te horen zijn en ik kan niet wachten om de video samen met iedereen te bekijken en een aantal vragen te beantwoorden”, aldus Taylor.

Swift hoopt met haar muziek mensen te inspireren, zodat ze hun unieke individualiteit omarmen. „Met een popnummer kun je ervoor zorgen dat de melodie in iemands hoofd blijft hangen. Ik hoop dat dit er eentje is die mijn fans een beter gevoel geeft.”

De zangeres maakte eerder al haar opwachting in het centrum van de Amerikaanse stad Nashville. Daar ontmoette ze een horde fans terwijl ze voor een muurschildering stond van een gigantische vlinder.

