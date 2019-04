Koningsnacht: volop muziek en kleedjes

Het centrum van Den Haag vormt vrijdag en zaterdag het festivalterrein van The Life I Live. Het is de negende editie van het gratis festival en de derde keer dat het twee dagen duurt. Er komen steevast honderdduizenden bezoekers op af. The Life I Live moet het niet zozeer hebben van grote internationale namen. De organisatie is vooral gespitst op muzikaal avontuur en een grote diversiteit aan stijlen. Op de affiche staan onder meer Nederlandstalige hiphopacts, waaronder De Likt en Sef, feestbands als Los Paja Brava en het Kaapverdische Tabanka en steviger gitaarwerk van onder meer The Guru Guru en Iguana Death Cult.

Meezingen

Ook de hoofdstad kleurt Oranje. Op Koningsdag is Amsterdam jaarlijks de drukste stad van het land en ook de avond ervoor organiseren tientallen clubs al feesten ter ere van koningsnacht. Omdat de koninklijke familie Koningsdag viert in Amersfoort, wordt daar op koningsnacht een gratis festival gehouden. Diggy Dex, Kraantje Pappie en Three Little Clouds treden er op.

Eindhoven begint de festiviteiten eveneens vrijdag, onder de noemer Eindhoven=King. Een van de vele feestjes in de Lichtstad is overigens niet ter ere van de koning, maar van zijn moeder: ’Heimwee naar Bea’.

Wie van meezingen houdt, kan zich in Tilburg laten gaan tijdens het gratis meezingevenement Tilburg Zingt. Ook in Breda en Groningen zijn feestjes waar meezingen wordt aangemoedigd: onder de noemer ’De Helden van Oranje’ treden in de steden diverse Nederlandstalige artiesten op, onder wie Jannes, Maan en Xander de Buisonjé.

