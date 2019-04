The World’s Best scoort niet zo best

Voordat The World’s Best in Nederland kon worden uitgezonden, moest er in de afleveringen worden geknipt. RTL-sterren Chantal Janzen en Angela Groothuizen, twee van de vijftig experts die de kandidaten beoordelen, mogen niet bij SBS te zien zijn. Chantal trok op haar eigen zender veel meer bekijks. 973.000 mensen stemden af op Chantal komt werken, goed voor de zevende plek in de kijkcijfertop. Wild op de Veluwe werd rond 20.30 uur beter bekeken. Met 1.046.000 kijkers staat de NPO 1-natuurserie op de derde plek.

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur en Studio Sport Eredivisie trokken meer kijkers, respectievelijk 1.595.000 en 1.210.000. NPO 1 domineert de kijkcijfertop, de zes best bekeken programma’s van de donderdagavond waren op die zender te zien.