Qmusic zoekt uitverkorene

De radiozender stuurt een privédetective het land in om drie mensen te selecteren op basis van een simpele goede daad. Op Qmusic worden vanaf 6 mei hints gegeven. Als De Uitverkorene zichzelf herkent, hoeft hij alleen maar de gezichtsscan in de Qmusic app te doen. Op basis van geavanceerde gezichtsherkenning weet de app dan of het de juiste persoon is. Als het een match is, wordt De Uitverkorene teruggebeld door een dj en ontvangt hij of zij 10.000 euro.

De Uitverkorene heeft na de eerste hint vijf dagen de tijd om zich te melden, de week erop wordt een nieuwe Uitverkorene geselecteerd. Het spel wordt in totaal drie keer gespeeld.

Qmusic is het eerste radiostation ter wereld dat binnen een spel werkt met facial recognition (gezichtsherkenning)software.