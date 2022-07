Popidool Harry Styles na vier jaar terug in uitverkochte Ziggo Dome

Twee keer eerder stond de voormalig One Direction-zanger solo op een Nederlands podium: in de AFAS Live in 2017 en in de Ziggo Dome in 2018. Het concert van zaterdagavond is onderdeel van zijn Love On Tour-tournee.

Het succesvolle album Fine Line (2019) staat centraal tijdens de concerten. Op de plaat staan hits als Watermelon Sugar, Adore You en Golden. Ook komen er nummers van zijn nieuwste plaat Harry's House (2022) en zijn debuutalbum Harry Styles (2017) voorbij. Daar brak hij mede dankzij de grote hit Sign of the Times mee door.

De 28-jarige Harry Styles was jarenlang lid van de Britse boyband One Direction. Die vormde hij samen met Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan en Liam Payne. Toen Malik in 2015 uit de band stapte, namen de mannen voor onbepaalde tijd een pauze. In 2016 tekende Styles een solocontract.