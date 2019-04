Fans schrikken van ’nieuw’ uiterlijk Khloé Kardashian

Hoewel de 34-jarige Kardashian normaliter overladen wordt met complimenten op sociale media, vrezen haar fans nu dat ze te ver is gegaan met het aanpassen van haar uiterlijk. Terwijl Khloé haar selfie voorziet van de tekst ’Good vibes only’, hebben haar volgers daar maling aan. Ze vinden het onverantwoord dat Khloé haar natuurlijke schoonheid in gevaar brengt met botox en lip-injecties.

„Je lippen zien er gehavend uit, alsof er iets mis is gegaan tijdens het opspuiten”, schrijft een fan. „Je ziet eruit als een alien. Zo’n onnatuurlijk dikke lippen zijn écht niet aantrekkelijk”, reageert een ander. Een paar fans beweerden zelfs dat er meer is gebeurd dan alleen het opspuiten van haar lippen. „Je ogen zijn te hard naar achteren getrokken” en „Laten we gewoon eerlijk zijn, je neus is echt anders.”

Ook is er commentaar op hoe de realityster haar foto’s bewerkt „Wat me vooral opvalt is dat Khloé een moedervlek op haar gezicht heeft. Maar 90% van haar foto’s is zo bewerkt, dat haar moedervlek niet meer zichtbaar is. Het is alsof ze denkt dat wij allemaal dom zijn en niet kunnen zien hoe onnatuurlijk haar selfies zijn.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.