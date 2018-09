’Justin Bieber is een arrogant strontjoch’

Het leek alsof de twee het prima konden vinden toen Bieber tijdens zijn concert met een shirt van Marilyn Manson verscheen. Die trok toen tijdens zijn eigen show een shirt van Bieber aan. In het interview vertelt Manson wat er daarna gebeurde en waarom het misging tussen de twee.

In juli had Bieber shirts van Marilyn Manson laten maken met zijn eigen naam erop. Volgens de Canadees was dat met toestemming van de artiest. Bieber verkocht de shirts voor zo’n 200 dollar per stuk.

Yo yo bro

Tijdens een ontmoeting tussen de twee droeg Bieber zijn opgepimpte Manson-shirt. Volgens Manson knapte hij totaal af op de Canadees toen die zei dat hij dankzij hem weer aandacht had gekregen. „Zoiets zeg je toch niet tegen mij”, moppert de rocker. „Het is gewoon een arrogant strontjoch. Wie denkt hij wel dat hij is om zoiets tegen me te zeggen.” Ook het gedrag van Bieber zinde Manson totaal niet. „Hij riep steeds maar yo yo bro en zat de hele tijd aan me.”

Over de T-shirts zegt Manson dat hij de hele opbrengst van de verkochte shirts heeft opgeëist. „En die kreeg ik toen gewoon.” Volgens de rocker omdat Bieber wist dat hij fout zat met zijn shirts. „Ze deden daar ook helemaal niet moeilijk over.”