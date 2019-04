Prins William: liefde zegeviert over haat

Prins William Ⓒ AP

Prins William had in Nieuw-Zeeland een heldere boodschap voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen. „Liefde zegeviert altijd over haat”, sprak de prins in een van de moskeeën in Christchurch waar vorige maand tientallen mensen werden doodgeschoten door een rechts-extremistische Australiër.