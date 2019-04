Peter Heerschop krijgt weer column op 538

„Lieve Marianne, ik breng jou als eerste op de hoogte”, begon Heerschop, die met het afscheid van Edwin Evers in december moest stoppen met zijn wekelijkse radiocolumn in Evers staat op. „Vanaf vrijdag 10 mei ga ik weer elke week het nieuws doornemen op de radio bij Frank op 538. De studio die ik zo goed ken, de vrijdag die mij zo dierbaar is, om kwart voor 10.”

Hoe de nieuwe column precies gaat heten, weet Heerschop nog niet. De komende tijd gaat hij nadenken over een naam. „Een Lieve Marianne, een Beste Edwin, of een Hallo Luisteraar, de Vijf van Peter, Van Dag tot Dag. Hoe dan ook: ik zal de week gaan doornemen, de toon zal hetzelfde zijn en ik zal mijn uiterste best doen om jullie weer hard te laten lachen waar het kan en waar het niet kan ergens weer hoop te zien.” Peter kan niet wachten om over twee maanden weer aan te schuiven bij de dj’s. „Ik heb jullie gemist, ik ben blij dat ik weer mag beginnen. Tot over twee weken.”

In januari sprak Heerschop nog zijn voornemen uit om een eigen radioshow met Evers te willen maken. „Dit keer niet als wekelijks onderdeel van zijn show maar als gelijkwaardig presentatieduo van een nieuw, eigen programma”, zei hij toen. Hoe vergevorderd die plannen zijn, is niet bekend.