Humberto Tan onderscheiden met lintje

Humberto werkt onder meer als ambassadeur van de Stichting Wereld Natuur Fonds, het Rode Kruis en de Johan Cruijff Foundation. Daarnaast zet hij zich middels verschillende projecten in voor meer sport voor jongeren. In het verleden ging hij aan de slag voor het Leger des Heils, Het Vergeten Kind en Orange Babies.

Vrijdag ontvangen duizenden Nederlanders die iets betekend hebben voor de samenleving een koninklijke onderscheiding. Als je in Nederland een lintje krijgt, word je meestal onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau of in de Orde van de Nederlandse Leeuw.