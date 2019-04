Britney Spears ziet kinderen weer

Britney en haar ex Kevin Federline hebben de gezamenlijke voogdij over de 13-jarige Sean en de 12-jarige Jayden. De afpsraak is dat ze het ouderschap om de drie dagen afwisselen. Britney heeft tijdens haar dertig dagen in de psychiatrische kliniek ingeleverd op de tijd met haar kinderen, al kwamen die wel af en toe op bezoek.

Daarom begint Britney nu meteen weer aan haar drie dagen met de kinderen. Toch maakt men zich nog wel zorgne om haar psychische gesteldheid. Een bron vertelt aan TMZ dat de behandeling in de kliniek haar wel degelijk heeft geholpen, maar dat er evengoed nog vraagtekens worden gezet bij haar beoordelingsvermogen en dat medicatie alleen daarvoor niet toereikend is.

