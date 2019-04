Ian McKellen treedt op voor 80-jarigen

Het theater vroeg de Lord of the Rings-ster of hij zo’n eenmalig gratis optreden zou zien zitten. Ian twijfelde geen moment en vond het een „geweldig idee.” Volgens het theater was de voorstelling een daverend succes. „De zaal zweefde zo’n vier centimeter boven de grond van opwinding”, aldus de directeur.

De soloshow is onderdeel van een landelijke tournee. In de voorstelling vertelt McKellen anekdotes over de verschillende rollen die hij gespeeld heeft, waaronder die van Gandalf in de film Lord of the Rings. De opbrengst gaat naar kleine lokale theaters in het Verenigd Koninkrijk.