Art Garfunkel komt weer naar Carré

Garfunkel, die ook in 2018 in Carré optrad, doet de hoofdstad aan met zijn In Close-Up Tour waarmee hij momenteel door de Verenigde Staten reist. Tijdens de tournee wordt de zanger vergezeld door een gitarist en toetsenist, waarmee hij Simon & Garfunkel-nummers, solohits en covers speelt. Daarnaast leest Garfunkel fragmenten uit zijn biografie What Is It All But Luminous voor.

De zanger brak in de jaren zestig door met Paul Simon. Het duo had hits als Mrs. Robinson, The Sound Of Silence, The Boxer en Bridge Over Troubled Water. Tien jaar later besloten de twee uit elkaar te gaan en gingen ze solo verder. Garfunkel scoorde vervolgens hits met onder meer Bright Eyes en A Heart In New York.

De kaartjes zijn vanaf vrijdagochtend te koop.