Ruud de Wild gaat los op jonge radiomensen

Ruud de Wild moest in 2015 zijn vaste plek op Radio 538 afstaan aan het jongere radioduo Coen & Sander. Op dit moment staat hij met zijn show De Wild in de Middag tussen 16.00 - 18.00 uur op NPO Radio 2 recht tegenover hen en scoort hij intussen een hoger marktaandeel. Volgens De Wild het bewijs dat verjonging radio niet per se vooruit helpt. „Radio is nog nooit zo k*t geweest met jonge mensen. In Duitsland, Frankrijk en Engeland heb je pas wat te vertellen als je rond de 50 bent.”

Volgens de 50-jarige radio-dj was het beter geweest als Radio 538 geleidelijk aan wat jongere mensen bij hem had neergezet die de kunst hadden kunnen afkijken. „En dan geef je het stokje over.”