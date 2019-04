Duncan Laurence naakt in zwembad in docu

Dat vertelt de zanger die Nederland op het Eurovisie Songfestival op 16 mei vertegenwoordigd bij de Barry Paf Show op 100% NL. „De documentaire gaat over de weg naar het Eurovisie Songfestival. Er is wel iets secuurder met de beelden van mijn billen omgegaan, maar ze zitten er wel in.”

„Ik deed alles voor de eerste keer. Ja, het was dus ook mijn eerste clip. Dat was best wel spannend!” Duncan licht toe: „Tijdens het opnemen is er dus een moment dat je naakt in het zwembad ligt met een heel team om je heen. Je moet op zo’n moment volledig vertrouwen geven, dat is gelukkig heel goed gegaan en ik ben heel trots op het resultaat.”