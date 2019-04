Wilfred Genee: Ik moest Giel-rel klein houden

Dat vertelde hij gisteren in zijn show: „Ik werd gelijk door de leiding van dit station gebeld of ik het klein wilde houden.” Genee mocht niet met de media praten. „’Hou het klein, alsof het niet gebeurd is’, zeiden ze. Nou, dat is bij deze gelukt, hè?”

De ruzie ontstond nadat sidekicks Van Baarlen en Romijn Giel Beelen aanspraken op de manier waarop hij het live-optreden van volkszanger René Karst herhaaldelijk onderbrak.

