Fascinerende ’Onderkruipsels’ in het Rijksmuseum

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Peter Paul Rubens schilderde deze griezelige Medusa-kop rond 1617. Ⓒ Foto’s Rijksmuseum

Mensen met een ernstige vorm van insecten- of spinnenfobie laten het Rijksmuseum dit najaar maar liever links liggen. Want het krioelt er van de beestjes met dunne pootjes, facetogen, angels en voelsprieten. Maar wie zich over zijn angst en weerzin voor deze diertjes kan heenzetten, zal genieten van de fascinerende expositie Onderkruipsels.