Laatste plaat The Cranberries met O’Riordan vrijdag in de winkel

De overgebleven bandleden Noel Hogan, Mike Hogan en Fergal Lawler besloten In The End alsnog af te maken als eerbetoon aan O’Riordan. Zij was voordat het noodlot haar trof bezig aan de plaat en nam elf demo’s op. Begin 2018 wilde ze in de studio de laatste hand leggen aan het album, maar op 15 januari van dat jaar verdronk ze.

„Toen we ons realiseerden hoe sterk de nummers waren, was het voor ons duidelijk dat we die moesten uitbrengen”, aldus Hogan in een eerder interview. „Het was overduidelijk dat Dolores dit album wilde maken. Als je het hoort, hoor je de kracht van de liedjes. Ze was ontzettend enthousiast tijdens het opnemen ervan.”

Op 15 januari, de sterfdag van O’Riordan, bracht de band de eerste single van de plaat uit. Ook All Over Now was een eerbetoon aan hun geliefde zangeres.