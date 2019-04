Ook muziekproducent Van Hoevelaak is ridder

Van Hoevelaak - die samenwerkt met artiesten als Nick & Simon, Wolter Kroes, André Hazes, Jeroen van der Boom en Gerard Joling - werd door de burgemeester van Rijssen-Holten geroemd als ’een van de belangrijkste producers en songwriters van het populaire genre in Nederland’. De schrijver van honderden popliedjes bezorgt ’ontelbaar veel mensen ongelofelijk veel muziekplezier’. „Dit is bijzonder, ik heb er eigenlijk geen woorden voor”, reageerde Van Hoevelaak bij RTV Oost. „Je krijgt af en toe een award voor een prestatie die je maakt met een plaat, maar dit is echt alles overtreffend.”

Onder de duizenden Nederlanders die zijn onderscheiden ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander zijn verschillende bekende landgenoten. Zo werd Humberto Tan geridderd in Amstelveen en kregen ook advocaat Gerard Spong, voetbalscheidsrechter Björn Kuipers, fotografe Patricia Steur en mode-ontwerpster Fong Leng een lintje. De jongste Nederlander die dit jaar een koninklijke onderscheiding kreeg is handboogschutter Mike Schloesser. Hij is pas 25 jaar en won afgelopen jaar alle drie de wereldtitels die er in zijn sport te winnen zijn.

Politieagent Zefanja Engberts kreeg een bijzondere erepenning. Hij raakte in juni zwaargewond toen hij na een explosie mensen uit een brandend gebouw in Utrecht probeerde te redden. Hij kreeg daarom de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons, een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. De penning is een van de oudste nog bestaande onderscheidingen voor dapperheid.