Ed Sheerans liefde voor Noorwegen verklaard

„Ik heb zo’n DNA-ding gedaan. Blijkt dat ik 6 procent Noors ben”, schrijft Sheeran bij een foto waarop de percentages zijn te zien. „Ik hou van Noorwegen x”, voegt hij er nog aan toe.

De 28-jarige Shape of You-zanger reist momenteel de wereld over voor een tour rond zijn laatste album, Divide. De zanger reist daarvoor in de komende maanden af naar onder meer Finland, Denemarken en IJsland, maar Noorwegen staat vooralsnog niet in de planning. Of daar naar aanleiding van de test verandering in komt, is onbekend.