Nederlanders uit top Single-lijst

De laatste keer dat de top drie volledig uit buitenlandse artiesten bestond was op 23 september 2017 toen Dua Lipa (New Rules), J Balvin & Willy William (Mi Gente) en Sam Smith (Too Good At Goodbyes) de dienst uitmaakten. Deze week zijn het Lil Nas X, Avicii en Mabel die de Single Top 100 aanvoeren.

De Amerikaanse rapper Lil Nas X staat voor de tweede week bovenaan. Aan zijn Old Town Road zit overigens wel een Nederlands tintje. Producer YoungKio leverde de beats voor de megahit, maar hij krijgt geen titelcredits.

Een opvallende prestatie is er tot slot voor BLØF en Geike Arnaert. Hun Zoutelande staat voor de derde week op rij op plaats 100.