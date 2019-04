Bibi en Waylon lyrisch over dit bijzondere moment

Vader Waylon reageert gekscherend in de comments met de vraag of Bibi en de oma van Teddy wellicht gehoorproblemen hebben. „Ze bedoelde papa trouwens! Zei ze later nog tegen me... Maar ik ga daar niet mee te koop lopen”, aldus Waylon.

Waylon en Bibi werden in november vorig jaar de trotse ouders van dochter Teddy. „We zijn samen nu en dat is wat telt. Dit is mijn geluk, ik ben hen en zij zijn mij. Ik ga me uit m’n naad genieten!”, liet de zanger vlak na de geboorte weten.