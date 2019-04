Huwelijk Lori Loughlin onder spanning door fraudezaak

Volgens Page Six is de spanning er om te snijden. „Lori ligt constant in de clinch met Mossimo omdat ze nu pas begint te beseffen wat hen boven het hoofd hangt.” Dat kan een gevangenisstraf van twintig jaar zijn, omdat Lori Loughlin en haar echtgenoot niet alleen verdacht werden van omkoping, maar ook van het witwassen van geld.

Door een half miljoen dollar te betalen, wisten ze hun dochters Olivia en Isabella op de USC te krijgen via een tussenpersoon, die ervoor zorgde dat haar twee dochters op papier in het roeiteam van de universiteit zaten.

Lori houdt zich van de domme en speelt haar echtgenoot de zwarte piet toe. Vrienden geloven in haar onschuld, stelt een bron. „Iedereen om haar heen vindt het zo jammer voor haar. Zij denken dat de constructie door haar man verzonnen is. Haar vrienden mogen hem niet.”

Ondertussen zou de Full House-actrice ook inzitten over haar carrière, nu tot haar doordringt dat haar reputatie ernstige schade oploopt. Waar ze dus wilde investeren in de carrière van haar dochters, keert dat nu als een boemerang bij haar terug. Toch blijft ze haar onschuld bepleiten. Haar dochters hebben zich intussen van haar afgekeerd en hebben zich uitgeschreven bij de universiteit.

Dat ook zij de spanning af en toe van zich af moeten schudden, blijkt: jongste dochter Olivia (19) werd afgelopen weekend bij YouTube-ster David Dobrik gespot terwijl ze met vrienden en andere YouTube-sterren aan het chillen was. Komt haar dus eigenlijk niet verkeerd uit, dit schandaal, stelt TMZ. Zij wou immers toch al ondanks de plannetjes van haar ouders het liefst een internetster worden.

