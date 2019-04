Beyoncé’s Lemonade terug in Top 10

Lemonade kwam op 23 april 2016 uit maar was destijds alleen online via Tidal te beluisteren, het streamingplatform van Beyoncés man Jay Z. Na lang wachten werd het album afgelopen dinsdag, precies drie jaar na de release, ook beschikbaar gemaakt voor diensten als Spotify en Apple Music. Met succes: alleen al via Spotify werd Lemonade, waarop Beyoncé openlijk zingt over het slippertje van Jay Z, wereldwijd miljoenen keren beluisterd.

Eerder deze maand lanceerde Beyoncé ook al als verrassing haar live-album Homecoming. De plaat, die deze week van 43 naar 9 stijgt, hoort bij de gelijknamige Netflix-documentaire. Net als in de film is ook het album een registratie van haar optreden vorig jaar op het festival Coachella.

De Album Top 100 wordt ondertussen nog steeds aangevoerd door de Amerikaanse zangeres Billie Eilish, deze week voor de vierde week op rij. De laatste keer dat een buitenlandse act minstens vier weken achtereenvolgend op de eerste plaats stond was eind 2016, toen The Rolling Stones vier weken aan de leiding gingen met Blue & Lonesome.