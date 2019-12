Wachtgeld Dijkhoff voer voor oudejaarsconferences

Dolf Jansen (l.) en Claudia de Breij gaan Dijkhoff en zijn wachtgeldperikelen gegarandeerd meenemen in hun oudejaarsconferences. Ⓒ Hollandse Hoogte

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff belandt dankzij zijn wachtgeldperikelen gegarandeerd in diverse oudejaarsconferences. Claudia de Breij en Dolf Jansen meldden dinsdagavond op Twitter dat zij in hun voorstellingen in elk geval iets zullen melden over de tienduizenden euro’s die de liberale voorman in de Tweede Kamer opstreek naast zijn salaris als parlementariër.