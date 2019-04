Zoon Kim Kardashian in ziekenhuis om allergie

De 63-jarige realityster doet niet uit de doeken of het jongetje ook daadwerkelijk allergisch is voor gras, maar vertelt wel dat het nu beter met hem gaat. „Alles is goed. We zijn er uitgekomen.”

Saint is niet de enige kleinzoon van Kris die haar heeft laten schrikken. Ook Kourtney Kardashians 9-jarige zoon Mason moest ooit naar de Spoedeisende Hulp na een allergische reactie op pinda’s. „Hij had pindakaas gegeten en zijn hele gezicht zwol op en hij kon nauwelijks meer ademhalen”, blikt ze terug. „Het gaat nu goed met hem. De eerste keer is altijd de engste keer.”