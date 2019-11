Daarvoor is scenarist Emma Thompson veel te slim. Zij bedacht een verhaal met een warm hart, regisseur Paul Feig (Bridesmaids) en Emilia Clarke (Game of thrones) laten het kloppen.

Kate (Clarke) is een dwaallichtje. Uitgedost als elf werkt zij in de kerstwinkel van Santa (Michelle Yeoh) in hartje Londen, waar het jaar rond de meest uiteenlopende versieringen worden verkocht. Kate’s leven, liefde en familierelaties zijn nogal een puinhoop. Wat niet helemaal los staat van een ingrijpende operatie, die ternauwernood haar leven redde. En als de mysterieuze en lichtvoetige Tom (Henry Golding) ongeregeld in haar bestaan begint op te duiken, draagt dat aanvankelijk alleen maar bij aan haar verwarring.

„Kijk wat vaker omhoog”, prent Tom haar in. „Want dan zie je meer.” Ook beweegt hij haar om er te zijn voor anderen en zich wat vaker in hen te verplaatsen. Waardoor er een wereld voor Kate opengaat en ook haar hart zich opent. Toch is hij niet de man die haar in deze verrassende romantische komt redden, als de spreekwoordelijke prins op het witte paard. Want ook daarvoor is Emma Thompson als verhalenverteller te slim én te geëmancipeerd.

Naast hartveroverend is Emilia Clarke intussen als de stuntelende Kate ook een komische openbaring. Net als Michelle Yeoh trouwens, terwijl Henry Golding (Crazy rich Asians) een heel charmante ’romantic lead’ neerzet. Thompson – te zien als Kate’s uit Joegoslavië gevluchte moeder – steekt intussen haar zorgen over de groeiende onverdraagzaamheid en de Brexit niet onder stoelen of banken. Paul Feig waakt er echter voor dat zulke politiek beladen boodschappen zijn heerlijke film overvleugelen. Hij regisseerde een kerstklassieker in de dop, die verbindt en verwarmt.