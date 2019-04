Anouk van Nes terug in Mamma Mia

Tien jaar geleden vertolkte Anouk ook de rol van Tanja, een van de beste vriendinnen van hoofdpersonage Donna. Voor deze rol werd ze genomineerd voor een Musical Award. „Dit voelt echt als thuiskomen”, reageert Anouk op haar terugkeer. „Ik heb die rol destijds met ontzettend veel plezier gespeeld,’ aldus Anouk. „Het is heerlijk om me weer in Tanja te verdiepen en het karakter opnieuw vorm te geven. Maar ik ben vooral erg blij en trots dat ik deel ga uitmaken van deze fantastische Mamma Mia!-familie.”

Anouk van Nes is geen onbekende in het musicalvak. Ze speelde ook in Cats, Dirty Dancing, La Cage Aux Folle en De Tweeling. Bij het grote publiek is ze vooral bekend als Roxy Belinfante in Goede Tijden Slechte Tijden.