Guillermo del Toro: ’Als regisseur moet je budget overschrijden’

De Mexicaanse regisseur deed zijn aanbeveling op het Tribeca Film Festival in New York, in een publiek gesprek met acteur Alec Baldwin. Hij voegde eraan toe dat het niet daadwerkelijk zijn doel is om zo veel mogelijk geld los te krijgen bij de grote studio’s, maar dat hij een ambitieuze aanpak ambieert. Meestal komt de regisseur zelf, bekend van onder meer Hell Boy en Pan’s Labyrinth, onder zijn budget uit, vertelt hij.

Voor Del Toro is het vooral van belang dat hij tijdens het maken van een film beschikking heeft over wat hij nodig denkt te hebben. Tijdens het filmen van The Shape of Water, waarvoor Del Toro in 2017 de Oscar voor beste regisseur ontving, leverde hij zelfs een deel van zijn salaris in om het budget voor de productie op te rekken.

„Ik verzamel kunst”, licht de 54-jarige Mexicaan zijn beslissing op beeldende wijze toe. „Wil ik dat aan mijn muur kunnen hangen, dan zal ik moeten betalen. Ik betaal voor een schilderij, dus waarom zou ik niet betalen als ik een extra dag wil filmen? Waarom zou ik niet betalen voor extra materiaal op de set? Ik wil het hebben, net als dat schilderij!”