Pete Doherty zou best clean willen zijn

Ooit lukte het hem bijna: vier jaar geleden vertrok Doherty vol trots uit een afkickkliniek in Thailand, naar hij zei bevrijd van zijn crack- en heroïneverslaving. Maar het ging „tien minuten nadat hij terug was” in zijn woonplaats al mis. „Mijn brein maakt me wijs dat ik van de drugs geniet.”

De 40-jarige Doherty zou best clean willen zijn. „In mijn hart wil ik weten waarom ik dit in godsnaam doe. Waarom verdoe ik mijn tijd, geld, vriendschap, liefde, energie en creativiteit aan dat smerige spul.” Ook de mensen om hem heen verdienen beter, vertelt Doherty, die tussen 2005 en 2007 een relatie had met supermodel Kate Moss. „De verslaving is een mentaal tekort.”

Niet alleen op persoonlijk vlak zou een afscheid van drugs Doherty goed doen. Ook op muzikaal gebied zou hij een stuk productiever zijn, denkt de Britse muzikant. „Ik zou iemand zijn om rekening mee te houden! Ik zou geld, zelfrespect en schone handen hebben.”