Wie kan BRITNEY SPEARS nog redden?

Goed, ze is weer thuis, maar daar lijkt ook alles mee gezegd. BRITNEY SPEARS, kindsterretje en hitfabriek, werd begin deze maand opgenomen in een psychiatrische kliniek. Officieel vanwege de zorgen die ze zich maakt om haar zieke vader, insiders weten wel beter. De zangeres is immers al jaren een wankelend wrak...