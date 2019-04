Terugblik op misbruikdocu R. Kelly op komst

De twee uur durende special, die net als de docu op Lifetime wordt uitgezonden, kijkt naar wat de serie heeft bijgedragen in het gesprek over seksueel geweld in het algemeen en in de popcultuur. Er komen fragmenten uit Surviving R. Kelly voorbij en journalisten, juridisch experts en psychologen worden geïnterviewd over Kelly en de beschuldigingen tegen hem. De special wordt op 4 mei uitgezonden.

De zesdelige documentaire, die in januari werd uitgezonden, zorgde voor een toename van 35 procent aan telefoontjes naar een lijn voor seksueel misbruik in de Verenigde Staten. In totaal hebben 26 miljoen Amerikanen de reeks, of een deel ervan, gezien.

Surviving R. Kelly had niet alleen effect op de kijkers. De 52-jarige zanger merkte zelf ook de impact ervan. Hij werd gedumpt door zijn platenlabel en werd aangeklaagd wegens seksueel misbruik van vier vrouwen, van wie drie minderjarig. Kelly, die steevast blijft volhouden onschuldig te zijn, moet zich volgende maand weer in de rechtbank verantwoorden.