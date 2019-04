Chris Pratt rouwt om varken Magnus

Het beest overleed na een kort ziektebed. „Dit was een zware. Hij was zo knuffelig als een varken van 317 kilo kan zijn. We gaan hem missen”, schrijft de 39-jarige acteur, die op een boerderij woont, bij een foto van zijn ’huisdier’. „Hij had de grootste ballen die ik ooit in het echt bij een zoogdier zag. Ik ga het missen om die testikels ter grootte van bowlingballen te zien bungelen terwijl hij zocht naar hazelnoten in het hooi #boerderijleven.”

Chris heeft op zijn boerderij meerdere dieren. Zo verwelkomde de acteur in februari zijn elfde lammetje, Alice Coopworth.