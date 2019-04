Silver wint The Voice Kids

„Iedereen die op mij heeft gestemd wil ik hartelijk bedanken”, reageert hij. „Wat was het een mooi avontuur en wat ben ik blij: wauw.” Silver versloeg Sezina (team Marco Borsato), Robin (team Anouk) en Ralph (team Ilse DeLange). Vorig jaar ging Yosina, uit het team van Marco, met de hoofdprijs naar huis.

De finale van The Voice Kids is tevens het afscheid van Wendy van Dijk, die naar Talpa vertrekt. De presentatrice, die al sinds het begin te zien was bij de talentenjacht, wordt in de kinderversie vervangen door Jamai. Martijn Krabbé wordt in de seniorenversie bijgestaan door Lieke van Lexmond enb presenteert de reguliere versie.