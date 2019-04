Almost Famous-musical verschijnt in september

Crowe schreef ook de musicalversie van Almost Famous. „Het verhaal is altijd zeer persoonlijk voor mij geweest dus het is voor mij heel bijzonder dat we naar de Old Globe komen”, zegt de regisseur in een verklaring. „Het voelt een beetje als het lot dat we het verhaal over de liefde voor muziek terugbrengen naar San Diego, daar waar het allemaal begon.” Componist Tim Kitt (American Idiot, Next to Normal) maakte de muziek; Kitt en Crowe schreven samen de teksten van de nummers.

Almost Famous baseerde Crowe op zijn eigen jeugd en vertelt het verhaal van hoe hij als puber door te bluffen in de jaren zeventig een stageplek bij muziekblad Rolling Stone bemachtigde. De film werd een succes dankzij de soundtrack en het goede acteerwerk van onder anderen Philip Seymour Hoffman, Frances McDormand en Kate Hudson. Crowe werd bekroond met een Oscar voor beste scenario, Hudson en McDormand werden genomineerd voor beste vrouwelijke bijrol.