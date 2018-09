Nederlandse film wint Studenten Oscar

De Student Academy Award, zoals de Oscar officieel heet, wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste buitenlandse studentenfilm. Eerder werd al bekendgemaakt dat de film met in de hoofdrollen Cécilia Vos, Ko Zandvliet en Sam Louwyck uit ruim 1600 inzendingen tot de finale was doorgedrongen. Grijs is ook een kleur vertelt het verhaal van een meisje van dertien dat probeert haar oudere depressieve broer gelukkig te maken. Het scenario is geschreven door Saar Ponsioen. De film won al meerdere internationale prijzen.

Begin oktober reizen de Amsterdamse filmmakers af naar Hollywood; op 12 oktober horen zij tijdens de officiële uitreiking of zij een gouden, zilveren of bronzen medaille gewonnen hebben.

Mike van Diem is de enige Nederlander die de Studenten Oscar eerder gewonnen heeft, voor zijn afstudeerfilm Alaska. Zijn nieuwe film Tulipani opent later deze maand het Nederlands FIlm Festival in Utrecht.