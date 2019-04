Britney Spears pakt zonnebank na kliniek

De 37-jarige Britney verliet donderdag de kliniek waar ze verbleef vanwege psychische problemen. De zangeres werd daar dertig dagen behandeld.

Wat er allemaal aan de hand is met Britney is niet bekend. De zangeres, die eerder al mentale problemen had, zou moeite hebben met de ziekte van haar vader. Om deze reden kondigde ze in januari al een muzikale pauze aan.