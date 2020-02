Silvia van Barneveld weer gelukkig in de liefde

Na een moeilijke periode vorig jaar waarin na 25 jaar een einde aan haar huwelijk kwam en Raymond voor de veel jongere Julia viel, is ook Silvia weer klaar voor de liefde. „Zielsverwanten”, schrijft ze bij een foto op Instagram van haarzelf en de nieuwe man in haar leven.

Kort daarna plaatste ze nog twee berichten. In de eerste bedankt ze iedereen voor de gelukswensen en in de tweede benadrukt ze haar geluk. „De liefde pakt je bij de hand en je hart huppelt, want we gaan. Kom schat, samen verder op pad”, staat te lezen op de afbeelding. „Liefde is mooi als het echt is”, schrijft ze erbij.