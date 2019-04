Matthew Morrison niet in voor Glee-remake

De 40-jarige acteur zou wel openstaan voor een eenmalige reünie van Glee, dat van 2009 tot en met 2015 te zien was. „Een reünieconcert lijkt me wel te gek. Dat we een fantastische avond organiseren en geld ophalen voor een goed doel of zo.”

Hoewel de serie een trouwe schare fans had, kwam Glee ook negatief in het nieuws. Zo overleed acteur Corey Monteith in 2013 aan een overdosis en pleegde acteur Mark Salling begin vorig jaar zelfmoord, vlak voordat hij voor de rechter moest verschijnen vanwege het bezit van kinderporno. Salling werd in 2015 opgepakt en had meer dan 25.000 foto’s en 600 video’s van kinderen. Ondanks de negativiteit denkt Morrison toch met plezier terug aan Glee. „Ik heb hele mooie herinneringen aan de show.”

De acteur wordt nog geregeld door fans herinnerd aan de serie. „Er komen heel vaak mensen op me af om me te vertellen hoeveel invloed hij heeft gehad op hun leven, zo veel echte momenten die een concreet effect hebben gehad op het leven van mensen. Dat was voor mij de grootste beloning van de show.”