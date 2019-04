Ook Shannen Doherty in remake 90210

De actrice voegt zich bij de oorspronkelijke castleden Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green en Tori Spelling die eerder al tekenden voor BH90210. In de nieuwe show spelen de acteurs uitvergrote versies van zichzelf en zijn de verhalen geïnspireerd door gebeurtenissen uit hun echte leven. De grote afwezige in de remake is Luke Perry. Hij overleed begin vorige maand op 52-jarige leeftijd na een beroerte.

Van de populaire serie waren tussen 1990 en 2000 tien seizoenen te zien. Beverly Hills, 90210 draaide om een groep middelbare scholieren in het chique Beverly Hills.