Festivals Koningsdag van start

In de categorie dance spant Kingsland de kroon: onder die titel worden grote feesten gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Groningen en Oldenzaal. Hier vind je headliners als Bizzey, Lil’ Kleine, Broederliefde en Nicky Romero. Vorig jaar kwamen daar in totaal zo'n 150.000 mensen feest vieren.

Ook de radiostations organiseren weer verschillende festivals. Zo strijkt Radio 538 weer neer in Breda voor zijn jaarlijkse feest. Dit jaar staan acts als Little Mix, Bebe Rexha, Frenna en Snollebollekes op het affiche. De organisatie verwacht dat er 40.000 mensen komen stampen op het Chasséveld.

Alkmaar

SLAM! heeft voor zijn zevende Koningsdag-feest onder meer Lucas & Steve, Kris Kross Amsterdam, Nicky Romero en STUK uitgenodigd bij het AFAS Stadion in Alkmaar. Vorig jaar vierden 30.000 duizend mensen hier de verjaardag van Willem-Alexander.

Amsterdam is het epicentrum van het volksfeest, zeker qua bezoekersaantal. In de hoofdstad wemelt het van de festivals, feestjes en markten.