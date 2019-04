Guus Meeuwis laat Australië oranje kleuren

Dat Guus naar Oz komt is te danken aan de enthousiaste Nederlandse community in Australië. De groep had de facebookpagina Guus kom naar Oz aangemaakt in de hoop hem daadwerkelijk naar de andere kant van de wereld te krijgen. De actie werd al snel opgepikt door de Nederlandse media, waarna Guus in september in een radio-uitzending van Edwin Evers werd gevraagd of hij in Australië wilde optreden.

„Ik ben zeer vereerd met deze speciale uitnodiging vanuit Australië. Om tijdens Koningsdag met mijn band op te treden aan de andere kant van de wereld in zo’n prachtige stad is natuurlijk heel bijzonder. We gaan er een dijk van een show van maken en zorgen voor een onvergetelijke Koningsdag in Sydney”, aldus Meeuwis.

The Big Top Sydney is de concertzaal binnen het terrein van het bekende attractiepark Luna Park. Het pretpark ligt direct aan de wereldberoemde haven van de stad en heeft uitzicht op de Sydney Harbour Bridge en het iconische Sydney Opera House.

Het is niet de eerste keer dat de Brabantse zanger in het buitenland speelt. In 2016 trad hij al op in Parijs. En een jaar stond hij op het podium van de iconische Royal Albert Hall in Londen. Beide concerten waren uitverkocht.