Rebel Wilson: ’Mijn familie vindt mij niet grappig’

„Ik droomde ervan om een actrice als Judi Dench te worden, ik was helemaal niet van plan om komedies te gaan maken”, vertelt Rebel aan Heat Magazine. „Mijn familie vindt mij ook helemaal niet grappig. Ze vinden zichzelf zelfs allemaal grappiger.”

„Ik heb veel academische studies gevolgd en ik was juist het ’verstandige meisje’”, gaat ze verder. „Maar toen ik eenmaal in het theater stond, begon het publiek heel vaak te lachen als ik opkwam. Ik voelde me best wel beledigd. Hoe serieuzer ik mezelf nam, hoe harder het publiek moest lachen. Toen realiseerde ik mij dat ik iets had waardoor mensen moeten lachen en besloot ik die kant op te gaan.”

Dat betekent echter niet dat de 39-jarige actrice minder serieus is geworden. „Ik probeer mijn rollen zo serieus mogelijk te interpreteren en gebruik die aanpak om het weer grappig te maken”, legt ze uit.