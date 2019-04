Daniël Arends noemt zich ongedisciplineerde zak stront

Laatst nog kwam Daniël om 07.00 uur ’s ochtends thuis nadat hij een hele nacht had doorgehaald met dubbele whiskeys. Dat terwijl hij diezelfde avond fris en fruitig een show moest geven. „Ik ben op mijn leeftijd mijn jeugd aan het inhalen”, verklaart Daniël in een interview met AD.. „In Bussum op de middelbare school ging ik nooit uit. Ik zat ’s avonds met rare kunstenaarsvrienden in de speeltuin. Stoned, meestal.”

In zijn nieuwe voorstelling Meer van hetzelfde (Deel 1) heeft Daniël Arends het over de vergankelijkheid van een mensenleven. Over ouder worden, verwend en verveeld raken en de zin van het leven. „Wat ik met deze show tot uiting wil brengen is dat ik, nu ik alles voor elkaar heb, denk: maar wat wil ik met dit leven? Het heeft, gek genoeg, nooit holler aangevoeld dan nu.”

Niet dat Daniël niet blij is met zijn leven, verre van. Hij is getrouwd, heeft een dochter (6) en een mooie carrière. „Misschien moet ik wel wennen aan tevredenheid. Ik maakte een valse start in Indonesië (hij werd afgestaan ter adoptie) en heb altijd hard gewerkt om iemand te worden.”