’Katie Price speelt met haar leven’

Price zou momenteel in Turkije verblijven om zichzelf daar te trakteren op een facelift, buikwandcorrectie, liposuctie en bil implantaten, maar volgens dokter Tijion Esho, met wie ze onlangs een afspraak had, is het levensgevaarlijk als ze nog meer operaties laat doen.

„Ik vind het erg teleurstellend dat Katie toch is vertrokken om zich te laten opereren, terwijl ik haar laatst nog heb geadviseerd te stoppen”, vertelt Esho aan MirrorOnline. „Haar partner, Kris Boyson, red.) vroeg mij om hulp om haar te overtuigen te stoppen met alle cosmetische chirurgie.”

„Met de waslijst aan behandelingen die ze wil hebben en haar eerdere operaties loopt ze een enorm risico op meer littekens, infecties, bloedstolsels en vooral de dood door vetembolie”, waarschuwt hij. „Daarnaast verhoogt ze ook de kans op een hartaanval, beroerte en longembolie.”

Katie heeft al aardig wat aan zichzelf laten veranderen. Zo heeft ze al eens eerder een facelift laten doen, een borstvergroting en neuscorrectie. Toch zegt ze niet verslaafd te zijn aan de cosmetische ingrepen. „Ik houd er gewoon van mijn uiterlijk te verbeteren. Het lijkt alleen maar heel erg veel, omdat ik er eerlijk over ben”, zei ze daar eerder over.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.